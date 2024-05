Fitti e canoni, non paga (quasi) nessuno: a fronte di 1,4 milioni di residui attivi, il Comune ha incassato solo 9mila euro

Nell’anno 2023, su 1 milione 397 mila euro di residui attivi per fitti e canoni patrimoniali, il Comune di Benevento ha incassato solo 9 mila euro. Dei rilevanti crediti derivanti dalla locazione di beni comunali, che si trascinano da anni, è stato riscosso quindi soltanto lo 0,68%.

“Un dato allarmante su cui l’Amministrazione dovrebbe intervenire”, rileva il consigliere Francesco Farese. La problematica è ormai atavica, ma confrontando i dati degli ultimi anni, mai era stato raggiunto un picco così basso. Non incassare questi canoni ha conseguenze finanziarie importanti per l’Ente (Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è un canone dovuto al comune (piuttosto che alla provincia o alla città metropolitana) che ha rilasciato la concessione o l’autorizzazione).

