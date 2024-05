La Provincia di Benevento si appresta a ricorrere al Consiglio di Stato, dopo aver visto respinto dal Tar del Lazio il ricorso avverso il Decreto del Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica) Dipartimento per l’Energia, Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, n. 55/11/2022 PR del 20 ottobre 2022, pubblicato il in data 24 ottobre 2022, con il quale è stata disposta la proroga fino al 29 giugno 2024 del termine entro il quale Luminosa Energia Srl deve avviare i lavori per la realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato autorizzata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010.

