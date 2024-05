Ucraina: Mosca, ‘parte di grattacielo a Belgorod crollato a seguito colpo di granata’

Mosca, 12 mag. (Adnkronos) – Una sezione di un grattacielo è crollata nella città russa di Belgorod. Lo ha riferito alla Tass un funzionario dell’emergenza. “Una parte di un edificio residenziale di dieci piani è crollata in via Shchors a Belgorod”, ha aggiunto.

“La città di Belgorod e il distretto di Belgorod sono stati sottoposti a massicci bombardamenti da parte delle forze armate ucraine – ha scritto su Telegram il governatore regionale Vyacheslav Gladkov – Sulla collina di Kharkov, a seguito di un colpo diretto di una granata su un condominio, l’intero ingresso dal decimo al primo piano è crollato”.

Secondo i servizi di emergenza, cinque persone sono rimaste ferite e il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. C’è il rischio di un ulteriore collasso. È in corso un’operazione di ricerca e salvataggio; le persone vengono evacuate dall’edificio, scrive l’agenzia di stampa russa.