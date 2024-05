“Il Presidente della Regione De Luca mi ha comunicato che è stata approvata dall’Esecutivo regionale la bozza di Statuto per la nascita della Fondazione del Museo Egizio di Benevento”, quanto annunciato dal Sindaco di Benevento Mastella e dal presidente della Provincia Lombardi. “Ringrazio il Presidente De Luca per la rapida approvazione in Giunta dello Statuto della Fondazione: ha dimostrato una preziosa vicinanza a Benevento e alle sue potenzialità turistiche. Una efficace ed esemplare cooperazione istituzionale tra Ministero della Cultura, Regione, Provincia e Comune ci condurrà alla imminente sottoscrizione dello Statuto della Fondazione del Museo Egizio di Benevento. Questo straordinario risultato porterà benefici considerevoli a Benevento che avrà uno dei Musei egizi più importanti d’Italia e grazie ad un raro patrimonio il più attrattivo del Mezzogiorno continentale”, concludono Mastella e Lombardi. ‘Chiuso’ dunque in modo positivo, all’insegna della cooperazione, il tragitto filiera istituzionale per arrivare al Museo Egizio, a partire dai fondi governativi messi a disposizione. Il Museo del Sannio, nella città di Benevento, è infatti beneficiario di un finanziamento di 2 milioni di euro nell’ambito del Piano strategico ‘Grandi progetti Beni culturali’ del Ministero della Cultura.