Cade da pala eolica in Sicilia, muore sul colpo 33enne sannita

Tragico incidente sul lavoro in Sicilia, con il decesso di un 33enne originario del beneventano. La vittima è Giovanni Carpinelli. L’uomo è precipitato da una pala eolica: una caduta di circa 30 metri che gli è stata fatale. L’episodio luttuoso in un parco a Salemi, Comune ubicato in provincia di Trapani. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’uomo, per cause che restano ancora da accertare, mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione a una pala eolica tra contrada “San Nicola” e contrada “Ulmi”, lungo la strada provinciale 29, è precipitato all’interno della stessa infrastruttura.

