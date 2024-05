Nessun volo pindarico, quel sano realismo che serve per arrivare fino in fondo, accompagnato dalla legittima ambizione di una squadra che vuole provare a scrivere un finale diverso a una stagione andata avanti tra troppi alti e bassi. Può giocarsi il jolly degli spareggi il Benevento, in un cammino che inizierà martedì in trasferta (oggi si conoscerà l’avversario). In attesa di fare l’esordio nell’appendice dei play off, la squadra ha ricevuto ieri l’abbraccio della sua gente. In molti hanno sfidato i 26 gradi di una giornata molto più estiva che primaverile per far sentire fiducia e sostegno alla truppa di Auteri.

