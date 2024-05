Il primo adempimento è stato compiuto. Nella giornata di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle liste nei 26 i comuni sanniti interessati alla consultazione elettorale dell’8 e 9 giugno (seggi aperti dalle 14 alle 22 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno), in concomitanza con le elezioni europee. Saranno chiamati ad esprimere la propria preferenza 67.523 cittadini sanniti e saranno 79 i seggi predisposti per le amministrative. Una volta presentate, le liste saranno oggetto di accurato controllo da parte delle Commissioni elettorali. Questi i 26 comuni al voto: Amorosi (2669 elettori), Apice (5272), Baselice (3152), Bonea (1305), Casalduni (1666), Cautano (1698), Circello (3027), Colle Sannita (4154), Cusano Mutri (4799), Durazzano (2260), Faicchio (3452), Forchia (1108), Fragneto Monforte (2021), Melizzano (1818), Moiano (3553), Montefalcone (1798), Pannarano (1882), Paolisi (2138), Paupisi (1331), Pietraroja (827), Puglianello (1317), San Lorenzello (2166), Sant’Arcangelo Trimonte (476), Tocco Caudio (1506), Torrecuso (3035) e San Giorgio del Sannio (9093).

