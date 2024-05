La Ztl potrà essere attivata solo in presenza di un sistema integrato dei parcheggi. Ed in tale ottica, sarà bene cominciare a lavorare ad un nuovo regolamento che disciplini l’accesso, il transito e la sosta in tali aree. L’assessore al traffico Attilio Cappa ha prospettato ieri mattina, nel corso dei lavori dell’apposita commissione consiliare presieduta da Antonio Picariello, l’esigenza di non farsi trovare impreparati allorquando le zone a traffico limitato in centro storico potranno essere attivate. «Allo stato, i varchi di accesso sono appena quattro», ha spiegato l’esponente dell’esecutivo Mastella.

