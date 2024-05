Natalità: Montaruli, ‘aspettiamo condanna unanime per Askatasuna’

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “La violenza fuori porta di Askatasuna è un bruttissimo biglietto da visita della sinistra torinese. Dopo ieri, però, c’è una pietra tombale sulla sanatoria dello stabile. La delibera comunale, infatti, parla chiaro e anche sotto il profilo della pericolosità è certo che quantomeno i tecnici non potranno sottrarsi dal divieto di assegnazione, voglia o no il sindaco”. Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.

“Rimane lo sconcerto -aggiunge- per come Torino sia rappresentata all’esterno. Tutta Italia, nel peggiore dei modi, si accorge di come la sinistra accarezzi e corteggi dei violenti seriali, fomentatori di odio. Noi però non ci lasceremo intimidire e auspichiamo che tutte le forze politiche prendano atto della gravità dei fatti e condannino in maniera unanime”.