“Il Benevento sarà testa di serie, aspetterà le qualificate dal turno di stasera: per battere la Strega e le altre big però serviranno delle imprese, anche per i vantaggi conquistati sul campo”. Toccherà all’ex giallorosso Felice Evacuo sorteggiare l’avversaria dei giallorossi ai playoff nell’evento organizzato dalla Lega Pro in scena domani, a partire dalle 9:30 e in diretta su SkySport24. Dalla mano del miglior marcatore della storia della Serie C il quadro degli spareggi che andrà a delineare il percorso del Benevento.

