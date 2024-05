Bellezza e funzionalità, i due elementi che colpiscono nel nuovo centro prenotazione del Fatebenefratelli di Benevento, realizzato, trasformando quello che in passato sarebbe stato un problema, nella percezione immediata, un importante ritrovamento archeologico per un sito di età imperiale, risalente al II secolo d.C., in via Paga, nell’occasione per realizzare qualcosa di unico.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia