Camorra: Foti, ‘De Luca ha sbagliato tutto’

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “De Luca in questa vicenda ha sbagliato tutto. La polemica politica è lecita, ma è sceso a un livello sotto il quale una persona che ricopre un incarico istituzionale non può andare, commettendo una serie di errori marchiani. La sua non era soltanto ironia, perché oggi ha replicato asserendo che don Patriciello non è l’unico che combatte la camorra e che tutte le persone che da cinquant’anni si battono contro la criminalità organizzata non hanno la scorta. Non sono ragionamenti molto saggi”. Lo ha affermato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, ospite di ‘Stasera Italia’ su Retequattro’.

“Il convegno sul premierato, in particolare, è stato organizzato dalle fondazioni De Gasperi e Craxi, ed erano presenti -ha ricordato l’esponente di Fdi- quattro costituzionalisti, tra cui il presidente della Camera dei deputati emerito, Luciano Violante, con un dibattito molto aperto. Il presidente De Luca dice che i partecipanti non avevano titolo per essere presenti, quando noi sappiamo benissimo che se non dovessero esserci i 2/3 del Parlamento per approvare la riforma costituzionale ci sarà addirittura un referendum costituzionale che coinvolgerà tutti i cittadini”.

“Caivano -ha poi ricordato Foti- è uno dei tanti nervi scoperti di questa nostra Nazione, dove lo Stato per troppi anni non c’è stato. Il Governo Meloni ha sicuramente preso questo territorio come un esempio e stiamo dimostrando correttamente che adesso lo Stato c’è. Il decreto legge Caivano ha avuto un consenso al di là di questa nostra maggioranza, proprio perché andava ad incidere su quella che è una realtà martoriata che non poteva rimanere in quella situazione. Alla stregua, ve ne sono altre di questo tipo, sia al Sud sia al Nord e su queste l’impegno del Governo sarà sempre più presente, sia con fondi sia sul profilo educativo per i giovani”.