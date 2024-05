Svp: Unterberger e Steger incontrano presidente Baviera

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Oggi, con il segretario e deputato della Svp, Dieter Steger, abbiamo incontrato il presidente della Regione tedesca della Baviera, Markus Söder.” Lo rende noto la presidente del Gruppo per le Autonomie al Senato, Julia Unterberger.

“L’incontro, avvenuto dopo quello tra Söder e la presidente Meloni, si è svolto in un clima molto amichevole, nel quale -spiega Unterberger- abbiamo esposto le nostre considerazioni sul Governo italiano, illustrando in particolare le questioni connesse alla nostra autonomia speciale e alla tutela della minoranza di lingua tedesca. Altro tema al centro del confronto, il contenzioso tra Italia e Austria sui transiti al Brennero e la gestione dei flussi migratori da parte del Governo italiano”.

“Personalmente ho sollevato alcune critiche sull’atteggiamento verso le politiche di contrasto alla crisi climatica e sul divieto del linguaggio inclusivo di genere nella Pubblica amministrazione della Baviera. Tutti invece -conclude la senatrice Svp- abbiamo convenuto sull’importanza delle prossime elezioni europee e sul fatto che le forze europeiste devono fare fronte comune per fermare la crescita dell’estrema destra e delle forze euroscettiche, lavorando per un’Europa sempre più forte e unita”.