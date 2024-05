Natalità, Mereddu (Fs): “Aiutiamo i nostri dipendenti a fare il mestiere più difficile di tutti, i genitori”

Roma, 10 mag. – (Adnkronos) – “Mettiamo a disposizione dei nostri dipendenti competenze molto concrete per aiutarli a fare meglio possibile il mestiere di genitori, un mestiere molto difficile se non il più difficile di tutti”. Parole di Adriano Mureddu, Chief Human Resources Officer del Gruppo Fs, intervenuto nella seconda giornata di lavori degli Stati generali della Natalità organizzati a Roma da Fondazione Natalità.

Per supportare i dipendenti nella gestione familiare, Ferrovie dello Stato agisce su due fronti, welfare e seminari: “Siamo uno dei più grandi datori di lavoro in Italia. Abbiamo oltre 92.000 dipendenti nel mondo, di cui circa 80.000 in Italia. Mettiamo a loro disposizione servizi di welfare sotto forma di bonus che possono essere spesi per prendersi cura della propria famiglia”, contestualizza Mereddu che aggiunge: “Mettiamo a disposizione servizi molto concreti, anche di aiuto formativo. Ad esempio 500 donne rientrate dalla maternità, negli ultimi dieci anni, hanno partecipato a programmi di coaching con persone esperte che le hanno aiutate proprio in questo momento complicato nella vita di una donna che è quello di rientrare nel mondo del lavoro dopo aver avuto un bambino. E poi mettiamo a disposizione dei seminari. Negli ultimi tre anni e mezzo circa, oltre 4000 dipendenti hanno partecipato a seminari on-line sulla genitorialità, su temi molto concreti e molto attuali, come ad esempio come prevenire il cyberbullismo”, conclude.