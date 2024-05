Natalità: Gasparri, ‘piena solidarietà a Forze Ordine aggredite da feccia società’

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “É incredibile che esponenti violenti della sinistra scendano in piazza e aggrediscano la Polizia perfino in occasione degli Stati generali della natalità ai quali ha partecipato il Santo Padre. Si parla della vita, della nascita e di bambini. Eppure ci sono persone violente e proterve della sinistra, che lanciano corpi contundenti contro le Forze di Polizia. Una assoluta vergogna. Si tratta della feccia della società italiana che non ha rispetto per nulla. Scendere in piazza in modo violento mentre si parla di natalità alla presenza del Papa vuol dire davvero dimostrare di essere gli ultimi della Terra. Che vergogna. Piena solidarietà alle Forze dell’Ordine”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.