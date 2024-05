Natalità: Casini, ‘solidarietà a Roccella, episodio inammissibile’

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Gli spazi per dissentire ci sono e comunque vanno sempre garantiti. Ma il confine invalicabile è la libertà di parola per tutti. Ciò che è accaduto ieri alla ministra Eugenia Roccella è inammissibile. A lei va non solo la mia totale solidarietà, ma dovrebbe andare senza se e senza ma anche quella di tutte le forze di opposizione. Peraltro, le stesse dovrebbero meditare molto seriamente: questi episodi minano in modo irreversibile la credibilità di chi non se ne dissocia con chiarezza”. Lo scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook.