Natalità: Bonelli, ‘a Roccella contestazione non violenta, sto con ragazzi’

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Roccella e questo governo sono campioni del vittimismo. Francamente, ha parlato di censura, oggi la Roccella sta su tutti i giornali e ieri stava su tutti i tg. Questo è l’elemento. C’è un problema della democrazia: Roccella sta al vertice della piramide e ha tutte le possibilità di poter andare in televisione e parlare quando vuole”. Così Angelo Bonelli di Avs.

“Alla base di questa piramide in questo caso ci sono i giovani, gli studenti, che questa possibilità non ce l’hanno. Hanno tirato su dei cartelloni, su cui hanno scritto una frase che io condivido: ‘sul nostro corpo decidiamo noi’. Anche la provocazione della ministra Roccella che dice ‘no, non decidete voi’ l’ho trovata abbastanza discutibile. La questione è chiara: la contestazione è alla base della democrazia e non c’è stato nessun atto violento, io sono dalla parte degli studenti”.