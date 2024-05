Maltempo: Nicita (Pd), ‘Lollobrigida si dimetta, offende Sicilia’

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Le parole contro la Sicilia pronunciate pubblicamente da Lollobrigida in Parlamento sono uno scandalo. Non solo il ministro dell’Agricoltura dimostra di non avere alcuna consapevolezza di cosa significhi essere un’isola e di quali sono le difficoltà quotidiane di chi abita la Regione. Ma rivela il totale disinteresse del governo Meloni per la nostra Sicilia, dove vivono circa 5 milioni di cittadine e cittadini. A loro dovrebbe rivolgere al più presto le proprie scuse. Ma, questa volta, non basteranno. Deve dimettersi”. Così Antonio Nicita, senatore Pd e candidato alle europee nella circoscrizione Isole.

“Sottolineando che ‘per fortuna’ la siccità quest’anno colpirà più il Sud – e in particolare la Sicilia – rispetto al Nord, il ministro non ha commesso alcuna gaffe, ma espresso una vera e propria dichiarazione di intenti della maggioranza: spaccare a metà il Paese, penalizzare il Sud-Italia, fare la guerra ai più fragili. Niente di più di quanto già previsto nello squallido progetto di autonomia differenziata realizzato da Calderoli su mandato di Salvini. È vergognoso”.