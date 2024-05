Famiglia: Boschi, ‘affossamento family act è ‘regalo’ governo a mamme’

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Sarà l’affossamento della legge delega del Family Act il regalo del governo per la festa della mamma. Una riforma nata alla Leopolda, che ha visto la luce con il governo Draghi e che resta la misura a livello economico-finanziario più significativa messa in campo negli ultimi anni per le famiglie e per la natalità”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi.

“Il governo Meloni usa la famiglia come un vessillo da sventolare, ma nei fatti per la natalità e le famiglie fa solo danni cancellando una misura che da mesi chiediamo venga pienamente attuata nella parte del sostegno ai giovani, alle famiglie, ai servizi educativi. Per farlo, però, servono le risorse, quelle stesse che il governo dirotta su altro, magari alle società di calcio di serie A. Se veramente Meloni e i suoi ministri avessero voluto dare risposte concrete alle famiglie avevano solo una cosa da fare: prendere il Family act, investire risorse vere e attuarlo. Che a Meloni le famiglie stessero a cuore solo in campagna elettorale lo avevamo capito già dall’ultima legge di bilancio quando il governo ha alzato le tasse su pannolini, latte in polvere, seggiolini, facendo pagare un conto salato alle famiglie con figli. Stavolta si e’ superata. Annunciano che cancellano buona parte del family act e si arrampicano sugli specchi per non dire la verità: preferiscono sprecare soldi altrove”, conclude.