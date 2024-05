Roma, 10 mag (Adnkronos) – “La democrazia va difesa con più democrazia. Non significa solo vigilare contro le torsioni illiberali di alcuni governi ma dare alle europee e agli europei tutti gli strumenti per vivere appieno i diritti garantiti dalle Costituzioni elaborate dopo la fine della Seconda guerra mondiale”. Lo si legge nella bozza di programma per le europee esaminato dalla Direzione del Pd.