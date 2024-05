Europee: Bonelli e Fratoianni (Avs), ‘confronto Meloni-Schlein violazione par condicio’

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Ci risiamo. È una specie di riflesso condizionato quello che ripropone a ogni turno elettorale l’idea che la politica possa essere ridotta a bianco e nero in un confronto duale che non rispecchia in nessun modo la realtà politica del nostro Paese. L’annuncio del confronto televisivo tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein rappresenta l’ennesima violazione della par condicio. Non si tratta di una questione formale ma di un problema sostanziale”. Così in una nota i deputati di Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, rispettivamente portavoce di Europa Verde e segretario di Sinistra Italiana.

“Le elezioni Europee – spiegano i due parlamentari – si svolgono con un sistema proporzionale e un confronto come questo assume le caratteristiche di una forzatura in senso maggioritario della competizione che non è tra due candidate o leader di partito, per quanto autorevoli, ma tra diverse e molteplici proposte politiche rappresentate da partiti che si confronteranno nelle urne l’8 e il 9 giugno. In questo modo, si rischia di falsare e condizionare la campagna elettorale per le europee”, mettono in guardia Bonelli e Fratoianni.