Ue: Bonaccini, ‘futuro dipende da nostra capacità di unità’

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Oggi è la festa di tutti gli europei. Il 9 maggio di 74 anni fa Robert Schuman presentò la sua visionaria Dichiarazione, che avrebbe posto le basi per quella che è oggi l’Unione europea. L’Europa che vogliamo è partita proprio da qui. Da allora i popoli europei, uniti nelle loro diversità, hanno creato uno spazio comune di pace, libertà, democrazia e prosperità senza precedenti. La grande intuizione dell’Europa è chiara: le principali sfide che affrontiamo non conoscono confini nazionali. Il nostro futuro dipenderà dalla nostra capacità di agire uniti e di costruire l’Europa che vogliamo in un mondo più giusto. Viva l’Europa!”. Lo afferma Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna e candidato per il Pd alle Europee.