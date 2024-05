Riforme: Borghi (Iv), ‘odg per chiedere legge elettorale prima possibile’

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “La legge elettorale determina concretamente il senso e la portata del ddl Casellati. Per questo è indispensabile l’approvazione prioritaria della stessa prima della prosecuzione della discussione della riforma. Abbiamo quindi presentato un apposito Ordine del giorno per chiedere di sospendere l’iter finale di revisione costituzionale del provvedimento, subordinandolo alla entrata in vigore di una legge elettorale che ne estrinsechi i contenuti”. Lo dice il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato.

“In caso contrario – spiega Borghi – l’eventualità di una consultazione referendaria costringerebbe il corpo elettorale a pronunciarsi su una riforma incompleta e priva delle proprie principali caratteristiche, pregiudicando la libertà del voto quale diretta espressione del principio di sovranità sancito dall’indissolubile legame che caratterizza gli articoli 1 e 48 della Costituzione”.