(Adnkronos) – L’ex presidente degli Stati Uniti e attuale candidato presidenziale repubblicano Donald Trump ha criticato, in un post sul suo Truth Social network, il presidente Joe Biden per il suo no agli armamenti americani a Israele se Gerusalemme non si astenesse da un’incursione completa a Rafah, sostenendo che Biden si sta schierando dalla parte di Hamas nel conflitto e “guidando il mondo direttamente nella terza guerra mondiale”.