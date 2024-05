Milano: Pirola (Sap), ‘fatti Lambrate risultante politica di odio verso divisa’

Milano, 9 mag. (Adnkronos) – “I fatti accaduti alla stazione milanese di Lambrate evidenziano quanto sia grave la situazione attuale. E’ la risultante di una politica di odio nei confronti della divisa”. Lo afferma Massimiliano Pirola, segretario provinciale di Milano del Sap-sindacato autonomo di polizia, commentando l’aggressione subita nella notte da un ispettore di polizia sui binari della stazione Milano-Lambrate.

“I colleghi -spiega Pirola- ogni giorno vengono continuamente esposti a rischi diventati ormai insostenibili; uomini e donne in divisa quotidianamente devono contrastare non solo la microcriminalità ordinaria, bensì soggetti che entrando nel nostro Paese in maniera clandestina, quindi rei all’origine, pensano di delinquere liberamente grazie al forte senso d’impunità che da ormai molto tempo serpeggia nelle nostre città. Non possiamo più permettere che la vita dei nostri colleghi sia messa in pericolo per mancanza di provvedimenti coercitivi e di espulsione nei confronti di soggetti pericolosi e, soprattutto, senza avere titolo di soggiorno e con precedenti di polizia, serve certezza della pena e non garanzie di libertà. I nostri uomini vanno tutelati e non lasciati alla mercé dei delinquenti”.

“Il Sap -conclude Pirola- esprime vicinanza al collega coinvolto e a tutti gli uomini e le donne in divisa. Non lasceremo nulla di intentato e pensiamo che il messaggio alle istituzioni sia molto chiaro”.