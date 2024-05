Milano: con un complice rapina e tenta di uccidere un 22enne, fermato 30enne

Milano, 9 mag. (Adnkronos) – Nella tarda serata di ieri, i carabinieri delle stazioni di Cormano e Cusano Milanino, hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto per rapina impropria e tentato omicidio nei confronti di un 30enne di origine egiziana, senza fissa dimora, censurato, ritenuto l’autore di una rapina e del tentato omicidio di un giovane di 22 anni, cittadino cinese, avvenuto alla fermata dell’autobus tra le vie Manzoni e Marconi nel comune milanese di Cusano Milanino.

L’uomo, rintracciato presso la stazione ferroviaria Milano-Certosa, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 9 centimetri, verosimilmente utilizzato per l’accoltellamento. L’arma è stata sottoposta a sequestro, unitamente alle scarpe che il 30enne indossava, su cui sono state rilevate tracce ematiche.

Sono tuttora in corso le indagini, dirette dalla procura di Monza, per individuare il complice dell’aggressione.