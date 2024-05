Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Per i casi di intossicazione acute letali, quindi nei casi di autopsie, per i dati 2023 sono emersi solo 4 casi in cui è presente anche il Fentanyl, solo in un caso è stato la causa principale del decesso”. Lo ha spiegato Sabrina Rossi Strano, presidente dei tossicologi forensi, durante una conferenza stampa sull’aggiornamento delle attività previste dal Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici a Palazzo Chigi.