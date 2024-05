Calcio: Malagò, ‘Coni non interessato a nomine nell’agenzia di vigilanza’

Roma, 9 mag. – (Adnkronos) – “Authority? Bisogna leggere bene. Mi sembra che le parti siano disponibili a leggere e poi a rincontrarsi”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine dell’incontro con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nella sede del ministero in merito alla vigilanza nello sport. “Nomine agenzia dal Coni? Non è nel nostro interesse farlo, siamo stati i primi a spogliarci di tutta una serie di nomine dirette. Va tutto verificato secondo le regole del mondo internazionale che regolano lo sport”, sottolinea il numero uno del Coni.