A Palazzo Mosti ci si contrappone persino sulle date. Che, risultanti dal protocollo, dovrebbero essere incontrovertibili. Evidentemente, così non è o almeno non lo è sempre. Stavolta, il ping pong riguarda la vicenda Sannio Acque.

Gli esponenti di Alternativa per Benevento, capitanati da Luigi Perifano, hanno spiegato che il consiglio comunale non ha approvato la revoca della delibera di adesione ignorando un parere dei revisori che li indirizzava verso tale scelta. Un parere che risulta emesso lo stesso giorno dell’assise, ossia l’8 aprile, ciò che è più grave, a lavori consiliari archiviati. Pronunciamento, però, in contrasto con quello fornito giorni prima, cui la maggioranza si era richiamata per bocciare la proposta di revoca inoltrata dalle opposizioni.

