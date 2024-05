Sanità: Pilo (M5S), ‘accesso a cure deve essere diritto di tutti’

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “La salute dei cittadini è un diritto garantito dalla nostra Costituzione, eppure milioni di persone rinunciano a curarsi”. E’ quanto afferma in una nota la candidata alle elezioni europee nella Circoscrizione Isole del Movimento 5 stelle, Cinzia Pilo.

“Cresce dell’8,5% – aggiunge – il ricorso alle cure intramoenia per chi ha disponibilità economica anche a causa delle lunghissime liste di attesa, ma in Sardegna e in Sicilia le famiglie che rinunciano a curarsi per mancanza di risorse superano il 5%, il Sud l’8%, il doppio della media nazionale”.

“La povertà assoluta – prosegue – che colpisce le famiglie nel Mezzogiorno del Paese coinvolge più di 2 milioni di persone. Servono misure urgenti di contrasto alla povertà e alle diseguaglianze che oggi impediscono l’accesso alle cure. L’impatto sanitario, sociale e economico è senza precedenti, una situazione inaccettabile. La salute è un bisogno primario. Di questo parleremo nel convegno che si terrà a Cagliari il 17 maggio, perché le cure non siano un privilegio per ricchi ma un diritto garantito a tutte e tutti”, conclude.