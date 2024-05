Gli sforamenti non hanno mai superato i limiti, anzi, sono ben al di sotto, ma il Comune di Benevento è comunque impegnato a prevenire l’aumento delle polveri sottili, mettendo in campo azioni multilivello. Sulla qualità dell’aria, si è tenuto a palazzo Mosti un vertice presieduto dall’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa, riunione alla quale hanno preso parte l’assessore al Traffico Attilio Cappa, con il dirigente Maurizio Perlingieri, la presidente della Commissione Ambiente Luisa Petrone, nonché rappresentanti dell’Arpac (la responsabile provinciale Elina Barricella e alcuni consulenti), funzionari dell’Asl, l’amministratore unico Donato Madaro, il funzionario Fernando Capone Paolo Rocco per l’Asia, il comandane della Polizia Municipale Pasquale Pugliese, l’energy manager Attilio Renzulli.

