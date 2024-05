Mo: Tajani, ‘continuiamo a spingere per il cessate il fuoco’

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno cessato la vendita delle armi a Israele, ma noi “lo abbiamo fatto fin dal 7 ottobre. Come facciamo con tutti i Paesi che sono in guerra. Così dice la legge Italiana. Continuiamo a promuovere iniziative di pace, ho incontrato tutti i ministri dei Paesi coinvolti, e continuiamo a spingere perché ci sia un cessate il fuoco. Lo abbiamo fatto anche come guida del G7, spingiamo per il cessate il fuoco che permetta la liberazione degli ostaggi a Gaza e il rinvio di un attacco a Rafah per salvare quante più vite umane e per permettere l’invio di beni umanitari alla popolazione palestinese”. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della presentazione, alla Farnesina, del progetto di promozione e comunicazione ‘Sport e Innovazione Made in Italy’.