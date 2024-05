“Il Museo del Sannio, nella città di Benevento, è beneficiario di un finanziamento di 2 milioni di euro nell’ambito del Piano strategico ‘Grandi progetti Beni culturali’ del Ministero della Cultura. La strada per il Museo Egizio di Benevento, che sarà uno straordinario attrattore turistico, è sempre più in discesa”.

Sono le parole del sindaco di Benevento Clemente Mastella e del presidente della Provincia Nino Lombardi in merito alle prospettive del polo culturale.

