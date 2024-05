Dodici richieste di rinvio a Giudizio sono state inoltrate dalla Dda di Napoli nei confronti di altrettante persone coinvolte in una operazione incentrata su droga ed estorsioni che si era concretizzata il 24 ottobre dello scorso anno e che ha quale baricentro il territorio della Valle Caudina. Si tratta, nello specifico, di coloro i quali non erano stati raggiunti da misura cautelare a differenza delle altre 14 per le quali, invece, è già stato fissato il Giudizio immediato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia