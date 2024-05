“Ci chiediamo se l’amministrazione comunale ha un po’ di sensibilità di fronte a quanto sta avvenendo nel settore dell’assistenza sanitaria. Attendiamo fiduciosi che sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza si interessino a qualche problema reale della nostra comunità”. Così Vincenzo Di Lauro, capogruppo di opposizione.

Il gruppo di minoranza si dice in attesa, fiduciosamente, affinché venga convocato il Consiglio Comunale sulla questione della mancanza del medico a bordo sul 118, “…così come da noi richiesto in data 4 aprile scorso”. Afferma Di Lauro.

