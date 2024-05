Trattazione eccezione presentata dalla difesa nella Camera di consiglio ieri mattina in corte assise di Benevento per la vicenda processuale scaturita dal decesso del piccolo di soli 5 mesi che sarebbe morto a causa di traumi per ipotizzati maltrattamenti da parte di stretto congiunto e dopo più ricoveri e infine presso il Santobono di Napoli nel gennaio 2022, maltrattamenti di cui è accusata la madre 26enne.

