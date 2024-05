Al via al Centro ‘La Pace’ l’edizione 2024 del Forum Aree Interne. Una due giorni intitolata ‘Alta velocità: partire, tornare…forse restare’. L’intento è quello di porre l’attenzione sulle opportunità e sui rischi delle nuove infrastrutture legate alla mobilità ferroviaria e alla comunicazione digitale. Ospite d’onore ieri mattina l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Gianpiero Strisciuglio. «Velocità su ferro e velocità digitale su fibra ottica, essenziale per lo sviluppo del territorio. Territorio che soffre per essere rimasto per scelta o altro di fatto isolato».

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia