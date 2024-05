A San Giorgio del Sannio è arrivata al capolinea la procedura per l’assunzione a tempo indeterminato di un agente della Polizia municipale. Come avevamo anticipato, una sola candidatura per il posto messo a disposizione dal Comune attraverso una procedura di mobilità esterna. Come emerge dalla determina 37 licenziata dal settore Affari istituzionali il 30 aprile scorso, sarà Salvatore Dalia il rinforzo per il comando di via Vecchia Cardilli. Il semaforo verde al reclutamento dell’istruttore, fino a oggi in forze al Comune di Milano, arriva dopo la valutazione positiva da parte della commissione valutatrice. Passando invece alle novità in materia di lavori pubblici, è iniziata ieri l’opera di demolizione della vecchia sede del giudice di pace. Mezzi e operai hanno avviato l’abbattimento dell’edificio, lì dove dovrà sorgere una nuova struttura da adibire ad asilo.

