Presentata la lista ‘Stati Uniti d’Europa’, l’abbraccio di Matteo Renzi a Sandra Mastella

Stati Uniti d’Europa ha presentato ieri a Napoli la lista per le prossime elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. E’ stato l’ispiratore e promotore di tale formazione, Matteo Renzi a spiegare gli obiettivi politici di questa presenza. Tra i candidati, come noto, figura anche Sandra Mastella che l’ex Premier ha salutato con molto affetto ringraziandola per la sua discesa in campo. L’ex senatrice si è poi trattenuta con Renzi per alcuni minuti prima di tuffarsi negli impegni elettorali della serata.

