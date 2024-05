Strappo nel gruppo di opposizione a Pietrelcina.

Andrea Cardone, fino a ieri al fianco del capogruppo di ‘Avanti Pietrelcina’ Alessio Scocca, ha avviato un percorso in solitaria in Consiglio comunale.

Lo ha comunicato lui stesso ieri in Consiglio comunale, per poi renderlo noto attraverso una lettera diramata nel pomeriggio.

