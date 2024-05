Onu: Mattarella, ‘multilateralismo pilastro fondamentale nostra politica estera’

New York, 7 mag. (Adnkronos) – “L’aspirazione della Repubblica Italiana appena nata ad aderire all’Onu rifletteva la nostra vocazione al multilateralismo e sono lieto di poter riaffermare oggi, di fronte a voi, la determinazione dell’Italia a collaborare alla costituzione di un mondo più giusto, sicuro e sostenibile, in cui ogni popolo e ogni persona possano ottenere pieno riconoscimento dei propri diritti. Nel 1955 l’Italia, libera dalle macerie del regime fascista e risorta dalla tragedia della Seconda Guerra Mondiale con la scelta repubblicana, venne finalmente accolta -a dieci anni dalla loro istituzione- nelle Nazioni unite, a conclusione di un percorso lungo e complesso”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Assemblea generale dell’Onu.

“Visto da Roma, l’esito della richiesta di adesione non avrebbe potuto essere diverso, perché i principi fondamentali della Costituzione del 1948 della Repubblica Italiana corrispondono, per molti versi, a quelli che ispirano la Carta delle Nazioni unite, condividendone gli obiettivi. L’obiettivo del multilateralismo -ha rimarcato il Capo dello Stato- ha rappresentato il pilastro fondamentale della nostra politica estera e con orgoglio accogliamo sul nostro territorio uffici e strutture delle Nazioni unite, da Torino a Roma, da Firenze a Trieste, a Brindisi”.