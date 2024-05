Onu: Mattarella, ‘Agenda 2030 non è esercizio per sognatori’

New York, 7 mag. (Adnkronos) – “Sempre più spesso, pur in presenza del riaprirsi di un contenzioso Est-Ovest, si sente evocare come rinnovato elemento di competizione internazionale la contrapposizione tra Nord e Sud globali, che qualcuno vorrebbe strumentalmente interpretare come contrapposizione tra Occidente e resto del mondo. Viene evocato il tema delle profonde disuguaglianze economiche e sociali presenti. Tema che ha trovato un primo importante passo sulla strada della affermazione di principi di giustizia internazionale, con la Carta dei diritti e doveri economici degli Stati, approvata dall’Assemblea generale nel 1974. L’Agenda 2030, con il perseguimento dei suoi obiettivi, non è esercizio ‘burocratico’ per sognatori ma corrisponde alla vocazione dell’Onu di raggiungere un progresso globale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Assemblea generale dell’Onu.