Mo: media, ‘uomo d’affari israeliano assassinato in Egitto’

Il Cairo, 7 mag. (Adnkronos) – Un uomo d’affari israeliano sarebbe stato assassinato in Egitto, secondo i media israeliani, che citano fonti egiziane. L’uomo sarebbe stato ucciso ad Alessandria da uomini armati, in quello che i media ebraici sostengono sia un sospetto attacco terroristico.

Secondo alcuni media egiziani non è ancora chiaro se l’uomo sia israeliano. Il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico afferma di essere a conoscenza del caso, che è gestito dal Ministero e dall’Ambasciata israeliana al Cairo.