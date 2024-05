Mo: Idf fa saltare due tunnel di Hamas nel nord di Gaza

Gaza, 7 mag. (Adnkronos) – Gli ingegneri militari dell’unità d’élite Yahalom e della Divisione Gaza hanno mappato e demolito due tunnel d’attacco di Hamas a Beit Hanoun, nel nord di Gaza. Lo ha reso noto l’esercito israeliano, aggiungendo che i tunnel sono stati tenuti sotto “continua sorveglianza tecnologica e di intelligence” fin dalla loro scoperta.

Uno dei tunnel è stato scoperto nel 2014 e all’epoca era stato utilizzato da Hamas per infiltrarsi nel paese. È stato demolito non molto tempo dopo, ma un’altra sezione del tunnel. più in profondità all’interno di Gaza, è rimasta intatta fino a poco tempo fa. Il secondo tunnel di Hamas fatto saltare in aria faceva parte di un’altra rete sotterranea ramificata, scavata fino a circa 150 metri dal confine israeliano, secondo i militari.