Mo: grande raduno contro la guerra a Parigi

Parigi, 7 mag. (Adnkronos) – Un video pubblicato su X dal media francese indipendente Cerveaux non disponibles mostra un grande raduno di persone che manifestano a Parigi, in Place de La Republique, in sostegno dei palestinesi di Gaza e per la fine della guerra israeliana.

“Ebrei, musulmani, cristiani o atei, tutti solidali con i palestinesi e uniti contro il massacro della popolazione civile”, campeggia sul profilo del gruppo. Nei post sul social si parla di una massiccia affluenza, con centinaia di manifestanti che protestano contro l’invasione di Rafah.