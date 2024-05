Meteo: in Lombardia tempo in miglioramento, aumentano temperature

Milano, 7 mag. (Adnkronos) – Un’area depressionaria in quota è presente su parte dell’Europa centro-occidentale e del bacino del Mediterraneo. Tale struttura da domani, mercoledì, si allontanerà verso Sud-Est, a seguito della graduale espansione dall’Atlantico di un promontorio anticiclonico.

Sulla Lombardia, da domani, il tempo risulterà in miglioramento, con una debole instabilità pomeridiana prevalentemente a ridosso dei rilievi. Le temperature massime saranno in graduale aumento.