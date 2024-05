Il tempo del passaggio consiliare, che non costituirà un problema visto il placet unanime in sede di commissioni, ed il regolamento per l’affidamento in uso e in concessione degli impianti sportivi di proprietà del comune di Benevento sarà realtà, riportando ordine in quella che era divenuta una vera e propria giungla in fatto di gestione.

Dopo la definizione in commissione Sport presieduta da Adele De Mercurio, ieri l’okay della commissione Affari Istituzionali guidata da Giovanni Zanone.

