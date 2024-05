Assoluzione per le contestazioni di estorsione e illecita concorrenza e non doversi procedere per contestazione danneggiamento per difetto querela: il verdetto in primo grado del giudice udienza preliminare nei confronti di Niko De Luca (difeso dall’avvocato Antonio Leone), Francesco Lepore (difeso dall’avvocato Nazzareno Fiorenza) e Marco Chiariello (difeso dall’avvocato Massimiliano Cornacchione) per il processo con rito abbreviato scaturito dall’indagine di Procura e Carabinieri con la quale veniva loro contestata la gestione illegale di un’area parcheggio in modo abusivo nei pressi dello stadio cittadino e la correlativa all’estorsione ipotizzata nei confronti della concessionaria del relativo appalto ‘Trotta Bus’.

