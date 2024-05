Una rincorsa per provare a cambiare il futuro del Benevento e la propria storia da allenatore, centrando un nuovo traguardo in carriera. Gaetano Auteri insegue un sogno chiamato playoff, un obiettivo mai raggiunto nella sua parentesi in panchina nonostante la lunga esperienza accumulata nelle gare da dentro o fuori e le avventure da favorito o outsider, a seconda degli scenari incrociati nel suo percorso. Il tecnico di Floridia è nella top ten degli allenatori con più partite ai playoff di C, come riportato da Transfermarkt: 14 gare per ‘Don Tano’ nella classifica dominata da Piero Braglia a quota 32, davanti ad Andrea Mandorlini con 19 e la coppia composta da Fabio Brini e Giovanni Simonelli, a 17.

