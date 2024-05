Per ora è un appuntamento al buio quello che sta preparando il Benevento. La formazione giallorossa sa quando dovrà scendere in campo (il 14 maggio in trasferta, il 18 al ‘Vigorito’), ma non conosce ancora il nome della prima squadra che dovrà affrontare in questi play off che mettono in palio la quarta e ultima promozione in Serie B. Un avversario che assumerà contorni più definiti sabato sera, quando dalle partite valide per il secondo turno della fase a gironi verranno fuori le cinque potenziali antagoniste della Strega, ma solo nella giornata di domenica verrà svelato a tutti gli effetti, con il sorteggio che verrà effettuato nella sede della Lega Pro a Firenze e che servirà ad abbinare una sfidante ad ogni testa di serie (Benevento compreso).

